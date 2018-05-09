Шавкат Мирзиёев поздравил ветеранов войны и труда

CA-NEWS (UZ) - В Ташкентском ботаническом саду 9 мая состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Памяти и Почестей и 73-летию победы во Второй мировой войне.

В нем принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, сообщает ИА "Жахон".

В саду создана атмосфера военных лет. Построены окопы и блиндажи, демонстрируются вооружение и военная техника Второй мировой войны.

Глава государства ознакомился с выставкой.

Во Второй мировой войне участвовала почти половина трудоспособного населения Узбекистана, более 500 тысяч из них погибли на полях сражений. Многие вернулись инвалидами, пропали без вести.

Узбекский народ приютил около миллиона человек, в том числе 200 тысяч детей, эвакуированных с прифронтовых районов.

В праздничном мероприятии приняли участие ветераны войны и труда из Республики Каракалпакстан и областей.

Президент Шавкат Мирзиёев поздравил всех ветеранов, весь наш народ с 9 мая – Днем Памяти и Почестей, с 73-й годовщиной победы во Второй мировой войне.

Прозвучали песни и музыка в исполнении Центрального ансамбля песни и танца Вооруженных Сил, артистов эстрады.