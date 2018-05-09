Фото - Около 20 тыс. человек приняли участие в шествии «Бессмертный полк» в Астане

CA-NEWS (KZ) - Около 20 тысяч потомков ветеранов Великой Отечественной войны приняли участие в шествии «Бессмертный полк» в Астане.

Шествие стартовало в 13:00 с площади у монумента «Қазақ елі», затем участники акции с портретами дедов и прадедов прошли по проспекту Тәуелсiздiк до площади «Отан қорғаушылар».

По словам заместителя акима столицы Ермека Аманшаева, главная задача шествия заключается в сохранении памяти о поколении, прошедшем через Великую Отечественную войну.

«Добрый человечный проект, почти у каждого в семье родственник прошел войну. Я помню по рассказам моего деда, сколько тягот он пережил, помню, он говорил о том, что надо передать память о героизме другим поколениям. Это прекрасная семейная традиция, потому что здесь люди сами приходят, узнают, где сбор, заранее изготавливают портреты своих дедов, далее после шествия собираются в кругу семьи. Дома обсуждают, вспоминают своих родных и близких. Я думаю, это прекрасный проект», – сказал он.