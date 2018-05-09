Н.Назарбаев возложил цветы к Мемориалу Славы в Алматы

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 9 мая возложил цветы к Мемориалу Славы в Парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы и почтил память погибших в Великой Отечественной войне героев минутой молчания.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в своем поздравительном слове к ветеранам и гостям церемонии он отметил вклад казахстанцев в достижение Победы над фашистскими захватчиками.

«Казахстан отправил на фронт более 1 миллиона 800 тысяч человек, половина из которых не вернулись. Они показали мужество в войне. 500 наших соотечественников получили звание Героя Советского Союза. Труженики тыла для обеспечения фронта вооружением, продовольствием и амуницией работали днем и ночью не покладая рук», - заявил глава республики.

Он подчеркнул, что нынешнее поколение может считать себя счастливым, потому что не видело ужасов войны.

«Наши деды пережили революцию и репрессии, наши отцы - Великую Отечественную войну. Только наше поколение живет в мирное время, и в этом большая заслуга наших ветеранов. Огромное вам спасибо!» - сказал Н.Назарбаев.

По завершении церемонии глава государства пообщался с ветеранами войны и тружениками тыла.

«Когда вы рядом, мы - ваши дети и внуки - чувствуем себя более спокойно. Подпитываемся вашим героизмом, учимся у вас стойкости, как быть патриотами Родины, любить землю своих отцов и до последней капли крови бороться и быть готовыми отдать жизнь за нашу Отчизну, за наш любимый Казахстан. Поздравляю вас с праздником, дорогие друзья! Желаю крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго», - заключил президент.