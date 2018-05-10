На Каннском кинофестивале впервые открылся павильон Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В рамках Международного фестиваля в Каннах открылся узбекский павильон, сообщает УзА.

На этой неделе состоялась торжественная церемония открытия 71-го международного Каннского кинофестиваля и кинорынка, проходящего в его рамках.

Впервые на этом важнейшем для профессиональной киноиндустрии событии был представлен национальный павильон Узбекистана.

С 8 по 19 мая двери узбекского павильона будут открыты для международных специалистов, представляя современное узбекское кино, кинофестиваль "Пролог" и возможности, которые страна предоставляет для съемок иностранным продюсерам.