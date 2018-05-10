В Андижане сносят дома спустя 12 часов после предупреждения жильцов

CA-NEWS (UZ) - В центре Андижана местные власти сносят старые дома. Людей предупредили за 12 часов до сноса жилья.

«У меня нет другого жилья, куда я пойду. Сытый голодного не разумеет. Нужно же предупреждать заранее, хотя бы за 5-10 дней до сноса. За это время люди могли бы себе найти другое жилье. Нельзя же так выставлять людей на улицу», - жалуется одна из местных жительниц.

Хотамжон Тухтаев, житель махалли «Мустакиллик» говорит, что жители никогда не выступали против решений президента. «Но нас выгоняют на улицу, как собак. Мы могли бы добровольно освободить жилье, если бы нас заранее предупредили и выдали нам другое жилье», - добавляет он.

На видео видно, как женщины рассказывают, что власти уже снесли ряд домов, выставив людей на улицу. «Они крушат все ломом. В общем 93 человека остались на улице», - говорит одна из местных жительниц.

Другая женщина говорит, что осталась с вещами на улице и теперь не знает, куда ей идти с тремя детьми. «Мы родились и выросли здесь. Несмотря на то что наши дома старые, в них есть вода, туалет, мы ведь живем в них», - говорят жители.

В администрации заверяют, что взамен снесенных домов жителям махалли построят на окраине города 2-комнатные дома на 2 сотках земли. Власти обещали построить дома в течение 5 месяцев.