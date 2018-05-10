Алаколь важен для нашей туристической отрасли, он должен стать самым посещаемым местом в Казахстане, - Н.Назарбаев

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 9 мая посетил город Ушарал Алматинской области с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба Акорды, он ознакомился с деятельностью нового аэропорта и перспективами развития малой авиации области.

После осмотра нового здания железнодорожного вокзала станции в поселке Акщи Алакольского района состоялось совещание по вопросам туризма и развития транспортно-логистической инфраструктуры республики.

В ходе совещания глава региона Амандык Баталов доложил главе Казахстана о развитии туризма в Алматинской области.

«Объем оказанных туристских услуг в области за последние 4 года увеличился в два раза - с 3,9 млрд тенге в 2014 году до 8,3 млрд тенге в 2017 году. В 2018 году этот показатель планируется довести до 10 млрд тенге. В Алакольском районе объем услуг в 2017 году составил 3,5 млрд тенге, что в 8 раз больше уровня 2014 года», - сказал аким области.

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек доложил о реализации государственной программы инфраструктурного развития «Нулы жол» в части строительства автомобильных дорог местного и республиканского значения

«В 2017 году дорожно-строительными работами было охвачено более 4 тыс. км автомобильных дорог республиканского значения, из них на 603 км уже открыто движение. В целом мы считаем, что до 2022 года все 24 тыс. км дорог будут приведены в удовлетворительное состояние», - заверил министр.

Также в ходе совещания президент АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Канат Алпысбаев презентовал карту транспортной доступности курортной зоны Алаколь до 2020 года и информировал президента о ходе реализации стратегии развития транзитных перевозок.

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы доложил о реализации поручений по снятию барьеров на пути развития внутреннего и выездного туризма, а также о принимаемых министерством мерах по поддержанию эффекта пост-ЭКСПО.

«Экономический эффект от туризма страна ощутила на практике в период проведения ЭКСПО, когда Казахстан посетило более 7 млн туристов, что на 18% больше, чем в предыдущем году. Потоки внутреннего туризма увеличились на 20% и составили около 6 млн человек», - отметил глава ведомства.

По итогам совещания и посещения объектов туристического кластера Н.Назарбаев дал ряд поручений центральным государственным и местным исполнительным органам по дальнейшему развитию туризма в стране.

«Алаколь должен стать самым посещаемым местом в Казахстане. Его отличает выгодное расположение, что делает объект доступным для жителей всех регионов. Уникальность озера состоит в лечебных свойствах воды, содержащей радон, щелочь и другие полезные элементы. В этой связи Алаколь представляет большую важность для нашей туристической отрасли», - заключил глава государства.