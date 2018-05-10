Таджикистанца осудили почти на 10 лет за лайки в соцсети в поддержку «инакомыслящих»

CA-NEWS (TJ) - Житель Вахшского района Хатлонской области Алиджон Шарипов ближайшие 9,5 лет проведет за решеткой за то, что нажимал кнопки "Like" и “Класс" в соцсетях под видеосюжетами с выступлениями лидера запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддина Кабири и экс-замминистра обороны Абдухалима Назарзода.

Вердикт Хатлонского областного суда в отношении Алиджона Шарипова был вынесен на днях. По словам источника, Алиджон Шарипов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 2 ст. 307 УК РТ «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Таджикистана с использованием СМИ или Интернета».

«Алиджон Шарипов находясь в трудовой миграции в России постоянно просматривал видеосюжеты о заседаниях политсовета ПИВТ в изгнании, видео бесед лидера партии Мухиддина Кабира и бывшего замминистра обороны Абдухалима Назарзода и в знак одобрения нажимал кнопки "Like" и “Класс". Кроме этого, он делился этими видеосюжетами с другими пользователями соцсетей», - сказал источник.

Алиджон Шарипов был задержан 3 января в родном селе Мехробод Вахшского района. Во время допроса он признался, что часто просматривал видео с Кабири и Назарзода, но, по его словам, даже не подозревал, что это противозаконно.

Осенью 2015 года, после "попытки мятежа" экс-замминистра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзода, исламская партия была обвинена в организации госпереворота. Верховный суд Таджикистана признал ПИВТ террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны. 14 высокопоставленных членов ПИВТ были приговорены к длительным срокам заключения, двое из них получили пожизненные сроки. Власти заявили, что генерал Абдухалим Назарзода и лидер ПИВТ Мухиддин Кабири приступили к созданию незаконных вооруженных формирований в целях организации политического переворота в стране в 2010 году.