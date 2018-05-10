Турецкие компании намерены построить солнечную электростанцию и создать предприятие по геологоразведке в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В Стамбуле 7-12 мая в рамках инвестиционной недели казахстанская делегация проводит переговоры с турецкими компаниями по вопросам сотрудничества в сферах промышленности, строительства, медицины и текстильного производства.

Как сообщается на сайте премьер-министра РК, делегация под руководством вице-министра по инвестициям и развитию Арыстана Кабикенова встретилась с руководством промышленных групп Турции, среди которых Yildirim Holding и Calik Holding, в которую входят такие компании, как Calik Enerji и Lidya Madencilik.

В ходе встречи представители Calik Holding отметили готовность в реализации проектов на территории Казахстана. Так, на первом этапе компания намерена приступить к строительству солнечной электростанции мощностью 50 МВт и рассмотреть возможность дальнейшего расширения инвестиций в реализацию проектов по возобновляемым источникам энергии.

Руководство Yildirim Holding выразило заинтересованность в реализации проектов в сфере горно-металлургического комплекса в Казахстане. Между холдингом и АО «Казгеология» достигнута договоренность о создании совместного предприятия по геологоразведке недр с целью поиска твердых полезных ископаемых.

Всего на сегодняшний день стороны прорабатывают 5 проектов. Летом текущего года холдинг планирует начать геологоразведку в Жамбылской области.

Кроме того, члены делегации встретились с Eczacıbaşı Holding — производителем лекарственных препаратов и товаров народного потребления - и Bak-Ay Tekstil, одной из ведущих компаний в области параметров пряжи и вязания, которые также проявили интерес в создании фабрик в Казахстане.

Отмечается, что Calik Holding является одной из крупнейших турецких финансово-промышленных групп, осуществляющий деятельность в энергетике, строительстве, финансах, горно-металлургической и текстильной отрасли, телекоммуникациях.

Lidya Madencilik принадлежит 20% шахты «Чёплер Голд», которая является вторым по величине золотым рудником Турции и 50% разведочного портфеля вместе с Alacer Gold. Первая золотодобыча в шахте была совершена в декабре 2010 года, и до настоящего времени было произведено около 1,2 млн унций золота.

Yildirim Holding является четвертым по величине игроком в мировой хромовой промышленности, самым крупным в Турции производителем аммиака и азотнокислого кальцинированого удобрения. Компания работает в 11 секторах с годовым оборотом в $2,2 млрд.