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  10 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и ФАО обсудили перспективы сотрудничества

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) обсудили вопросы развития двухстороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД РТ.

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Аслов принял накануне вновь назначенного представителя продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в РТ Олега Гучгелдиева.

Министр иностранных дел поздравил О. Гучгелдиева с назначением на эту должность и пожелал ему успехов в выполнении ответственной миссии.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества Республики Таджикистан с ФАО, реализацию совместных проектов в сфере обеспечения продовольственной безопасности и развития сельского хозяйства.

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