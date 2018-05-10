Таджикистан и ФАО обсудили перспективы сотрудничества

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) обсудили вопросы развития двухстороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД РТ.

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Аслов принял накануне вновь назначенного представителя продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в РТ Олега Гучгелдиева.

Министр иностранных дел поздравил О. Гучгелдиева с назначением на эту должность и пожелал ему успехов в выполнении ответственной миссии.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества Республики Таджикистан с ФАО, реализацию совместных проектов в сфере обеспечения продовольственной безопасности и развития сельского хозяйства.