В акции «Бессмертный полк» по всей России приняли участие 10,4 млн человек, в Москве участвовали 1 млн

CA-NEWS (CA) - По всей России в акции «Бессмертный полк» приняли участие 10,4 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД России со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

«В рамках акции «Бессмертный полк» по всей России состоялось более 2900 мероприятий. В колоннах с портретами своих родных прошли 10 миллионов 400 тысяч человек», - сказала Волк.

По данным Министерства внутренних дел, в Москве в шествии «Бессмертный полк» участвовали более 1 млн человек. Эта цифра больше прошлогодней, когда, по данным правоохранительных органов, на улицы с портретами участников Великой Отечественной войны вышли около 850 тыс. человек.

В акции «Бессмертный пол» в российской столице также принял участие президент Владимир Путин, лидер Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Во время шествия российский лидер нес портрет своего отца Владимира Спиридоновича Путина, который воевал за Невский пятачок под Ленинградом. В руках Нетаньяху была фотография героя Советского Союза Вольфа Лейбовича Виленского. Он ушел на фронт курсантом в 1941 году, но в 1944 году уже стал майором. В 1983 году он переехал жить в Израиль, где получил звание почетного полковника Армии обороны Израиля.

Шествия прошли также в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.