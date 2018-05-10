На Красной площади в Москве прошел парад Победы (видео)

CA-NEWS (CA) - В 10:00 по местному времени на Красной площади начался военный парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие 13 тыс. человек, 159 единиц военной техники и 75 воздушных судов, сообщает РБК.

Перед началом командующий парадом главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков доложил министру обороны Сергею Шойгу о готовности войск. Оба военачальника провели объезд строя пеших расчетов, после чего президент Владимир Путин выступил с речью.

«Все страны, все народы понимали тогда, что именно Советский Союз определил исход Второй мировой войны, что этот великий жертвенный подвиг совершил наш солдат и наш народ», - заявил Путин. По его словам, сегодня подвиг советского народа, спасшего Европу и мир от рабства, истребления и ужасов холокоста, «пытаются перечеркнуть, исказить события войны, придать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю». «Мы не позволим сделать этого», - заявил Путин.

На торжественном мероприятии также присутствуют президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Впервые пешим маршем по Красной площади прошли воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, Московского президентского кадетского училища Росгвардии, курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института Росгвардии и парадный расчет Военной полиции ВС России.

Во главе колонны боевой техники прошли Т-34-85, затем на Красной площади появилась современная военная техника: бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр-М», танки последнего поколения Т-14 «Армата», ракетные комплексы «Искандер-М», ЗРК С-400, артиллерия. Проехали и новейшие образцы вооружения: боевые машины поддержки танков «Терминатор», робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и боевые многофункциональные комплексы «Уран-9», беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран».

В авиационной части парада приняли участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Над Красной площадью пролетела в том числе пара истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».