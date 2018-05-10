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  10 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Кыргызстан обсудили вопросы открытия новых пограничных пропускных пунктов

CA-NEWS (UZ) - Рабочие группы правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана обсудили вопрос открытия новых таможенных пропускных пунктов, проинформировали 8 мая в пресс-центре МИД Узбекистана.

Вопросы открытия новых таможенных пунктов были рассмотрены 2-8 мая на заседании рабочих групп правительственных делегаций по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы. Стороны продолжили работу по описанию оставшихся участков межгосударственной границы.

Напомним, что Узбекистан и Кыргызстан в сентябре прошлого года подписали промежуточный договор о госгранице, согласно которому впервые в истории двух стран описано около 85% линии госграницы между странами. Во время встречи, прошедшей в Бишкеке, президенты заявили, что переговоры об оставшихся спорных территориях, которые в основном касаются анклавов, будут продолжены и могут быть урегулированы в ближайшее время. В рамках договора описано 1,17 тысячи километров государственной границы двух стран.

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