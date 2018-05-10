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  10 мая 2018
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Путин рассказал об отличительной черте Назарбаева (видео)

CA-NEWS (KZ) - Президент России Владимир Путин рассказал об отличительной черте главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Что меня всегда, честно говоря, в Нурсултане Абишевиче и радовало, и удивляло, ведь он еще в советское время сделал карьеру и сделал блестящую карьеру, и это удивляет до сих пор. Это то, что, несмотря на это советское прошлое, он человек, всегда устремленный в будущее. Это удивительное качество. Он умеет окружать себя очень дельными и эффективными людьми, молодыми людьми, никогда не боится ставить рядом с собой сильных людей. Это отличительная черта любого сильного руководителя. Таким мудрым, Деятельным и активным, я бы сказал талантливым руководителем и лидером является Нурсултан Абишевич Назарбаев», - сказал В.Путин в интервью генеральному директору телерадиокомплекса президента РК Ерлану Бекхожину.

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