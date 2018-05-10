МВД Казахстана прокомментировало задержание банкира Ж.Ертаева в Москве

CA-NEWS (KZ) - Министерство внутренних дел Казахстана прокомментировало задержание банкира и предпринимателя Жомарта Ертаева в Москве.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РК задержан гражданин Казахстана Ж.Ертаев, находившийся в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере.

«Он, будучи советником председателя совета директоров АО «Bank RBK», пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств», - отмечает министерство.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Казахстан.