В ЮКО задержаны 8 человек по подозрению в пропаганде экстремизма

CA-NEWS (KZ) - В ряде районов Южно-Казахстанской области сотрудники Департамента внутренних дел и Департамента Комитета национальной безопасности задержали 8 человек, подозреваемых в распространении аудио и видеозаписи, пропагандирующую экстремистскую идеологию.

Как сообщает ДВД, начато досудебное расследование по статье «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной и религиозной розни» Уголовного кодекса республики. Следственное управление департамента проводит необходимые следственные мероприятия.

Подозреваемые взяты под стражу.