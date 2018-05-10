В ЮКО задержаны 8 человек по подозрению в пропаганде экстремизма
- Казахстан, происшествия
- 12:26, 10 мая 2018
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CA-NEWS (KZ) - В ряде районов Южно-Казахстанской области сотрудники Департамента внутренних дел и Департамента Комитета национальной безопасности задержали 8 человек, подозреваемых в распространении аудио и видеозаписи, пропагандирующую экстремистскую идеологию.
Как сообщает ДВД, начато досудебное расследование по статье «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной и религиозной розни» Уголовного кодекса республики. Следственное управление департамента проводит необходимые следственные мероприятия.
Подозреваемые взяты под стражу.