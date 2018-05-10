78 семей военных и сотрудников правоохранительных органов получили ключи от квартир в Мангистау

CA-NEWS (KZ) - В День Победы 78 семей военных и сотрудников правоохранительных органов стали обладателями новых квартир в жилом комплексе «Акку-1» в Мангистау.

Как сообщает пресс-служба акимата области, среди получивших жилье 30 сотрудников департамента внутренних дел, 33 - департамента Комитета национальной безопасности и 10 сотрудников западного регионального бюро пограничной службы.

«Весьма символично, что именно сегодня в день празднования Великой Победы и через два дня после празднования Дня защитника Отечества мы вручаем ключи от новых квартир нашим батырам, как знак уважения людям, охраняющим мир и покой нашей страны. Этот жилой комплекс планировали сдать еще осенью 2013 года. После создания специальной комиссии и проведенных работ по усилению здания, объект полностью готов к заселению, что подтверждается заключением экспертной комиссией. И вот сегодня мы все свидетели радостного события для 78 мангистауских семей, которые получают свое новое жилье», - сказал аким Ералы Тугжанов.

Отмечается, что в 2017 году в области введены в эксплуатацию 833,0 тыс. кв.м жилья, что больше уровня 2016 года на 17% (708 тыс. кв.м). В 2018 году план ввода жилья составляет 916 тыс. кв.м. По итогам I квартала в области введены в эксплуатацию 337,3 тыс. кв.м жилья, что больше прошлогоднего уровня на 28%.