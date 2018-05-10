Глава ГКНБ Таджикистана совершил визит в Кабул

- Таджикистан, общество
- 12:55, 10 мая 2018
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CA-NEWS (TJ) - Делегация Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана во главе с председателем ГКНБ Саймумином Ятимовым посетила 7-9 мая город Кабул, столицу Афганистана.
В ходе данного визита глава Госкомитета национальной безопасности Таджикистана провел ряд встреч с представителями правоохранительных органов и силовых структур Афганистана.
В частности, Саймумин Ятимов провел переговоры с начальником Управления национальной безопасности Афганистана Масумом Станкзаем, министром обороны Бахромом Торикшох, главой МВД Ахмадом Вайс Бармаком и советником по вопросам безопасности Афганистана Ханифом Атмаром, сообщает НИАТ Ховар.
На этих встречах были обсуждены вопросы наращивания таджикско-афганского сотрудничества в укреплении границы, борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия.
Делегацию Госкомитета национальной безопасности Таджикистана принял президент Афганистана Ашраф Гани, с которым также были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере безопасности.