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  10 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава ГКНБ Таджикистана совершил визит в Кабул

CA-NEWS (TJ) - Делегация Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана во главе с председателем ГКНБ Саймумином Ятимовым посетила 7-9 мая город Кабул, столицу Афганистана.

В ходе данного визита глава Госкомитета национальной безопасности Таджикистана провел ряд встреч с представителями правоохранительных органов и силовых структур Афганистана.

В частности, Саймумин Ятимов провел переговоры с начальником Управления национальной безопасности Афганистана Масумом Станкзаем, министром обороны Бахромом Торикшох, главой МВД Ахмадом Вайс Бармаком и советником по вопросам безопасности Афганистана Ханифом Атмаром, сообщает НИАТ Ховар.

На этих встречах были обсуждены вопросы наращивания таджикско-афганского сотрудничества в укреплении границы, борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия.

Делегацию Госкомитета национальной безопасности Таджикистана принял президент Афганистана Ашраф Гани, с которым также были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере безопасности.

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