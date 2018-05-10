В Монголии постоят солнечный парк мощностью 30 МВт в рамках кредита на $31,6 млн

CA-NEWS (MNG) - Монгольская компания Desert Solar Power One получит $31,6 млн в рамках долгового финансирования строительства солнечного парка мощностью 30 МВт в Монголии. Об этом говорится говорится в сообщении Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Средства предоставляются в виде синдицированного кредита от ЕБРР, Triodos Investment Management и голландского банка развития банка. Каждый из трех кредиторов предоставит Монголии по $10,5 млн.

ЕБРР был первоначальным инвестором в первом монгольском проекте по возобновляемым источникам энергии, ветряной ферме Салхит, и профинансировал в общей сложности строительство трех ветряных электростанций. Это способствовало созданию рынка возобновляемых источников энергии, говорится в сообщении банка.

Ранее, ЕБРР заявлял, что строительство солнечного парка вблизи города Сансенд в провинции Днорноби начнется в 2018 году. Общая стоимость проекта оценивается в $47,5 млн.