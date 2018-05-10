Таджикистан примет участие в Молодежном форуме СНГ

CA-NEWS (TJ) - Представители Таджикистана примут участие в Молодежном культурном форуме государств Содружества, который состоится 14-16 мая в Туле (РФ).

Как сообщает пресс-служба Минкультуры России, главной темой станет текущая ситуация и перспективы сотрудничества между странами СНГ в сфере культуры, а также необходимость объединения усилий для поддержания общего культурного пространства Содружества.

В мероприятии примут участие преподаватели, студенты и аспиранты профильных вузов, деятели культуры и искусства, руководители министерств и ведомств стран Содружества, а также представители музеев, театров, музыкальных учреждений и киноиндустрии, сообщает Авеста.

На форуме будут работать восемь дискуссионных секций, посвященных музейному делу, добровольчеству в сфере культуры, театру, современному кино, музыке, роли русского языка в интеграции культурного пространства СНГ и использованию цифровых технологий в сфере.

Известные деятели культуры расскажут о тенденциях и перспективах развития общекультурного пространства СНГ, познакомят с современными тенденциями в области культуры и сохранения наследия, расскажут о внедрении цифровых технологий.