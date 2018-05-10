В Узбекистане отчисленный из вуза студент найден повешенным в своем доме

CA-NEWS (UZ) - Студент Ташкентского государственного юридического университета, отчисленный из вуза после провала госэкзамена, был найден повешенным в своем доме. По словам его однокурсников, целый год он скрывал от родителей отчисление из вуза. Но после того, как родителям стало известно о случившемся, юноша решил покончить с собой, передает centralasian.org.

Юноша, поступивший в 2016 году в Ташкентский государственный юридический университет, но проваливший госэкзамен после окончания 1 курса, 8 мая был найден повешенным в своем дома в Мирабадском районе города Ташкента. Об этом сообщил один из его бывших однокурсников.

– Ж.Ю. не смог сдать экзамен по английскому языку. В конце концов, его отчислили из вуза. В нашем университете итоговые контрольные экзамены платные. Требуются большие деньги. Покойный студент не смог найти эти деньги. Не мог посещать курсы иностранных языков. От второкурсников требуют сдачи экзамена IELTS и набрать 6,5 баллов, – рассказал один из студентов.

Еще один бывший однокурсник покойного юноши говорит, что целый год Ж.Ю. скрывал от родителей отчисление из вуза. Собеседник предполагает, что на самоубийство его бывший однокурсник решился после того, как его родители узнали о том, что их сын больше не является студентом одного из престижных вузов в Узбекистане.

Заместитель ректора заявил, что не владеет информацией о бывшем студенте, покончившим жизнь самоубийством. Кроме того, он опроверг информацию студентов о том, что сдача экзаменов в данном вузе является платной.