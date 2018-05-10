Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном перевалил за $0,5 млрд

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев 10 мая встретился с послом Узбекистана Саидикрамом Ниязходжаевым.

Как сообщается на сайте главы правительства, они обсудили вопросы укрепления и развития казахстанско-узбекских отношений, расширения торгово-экономического, регионального и приграничного сотрудничества, реализации взаимовыгодных проектов в сфере транспорта, активизации взаимодействия в области науки, образования, культуры, искусства, туризма и спорта. Также рассмотрены вопросы по организации и проведению мероприятий в рамках Года Узбекистана в Казахстане и первого Форума межрегионального сотрудничества между странами.

Б.Сагинтаев поздравил С.Ниязходжаева с вступлением в должность посла в Казахстане и выразил уверенность в том, что его опыт, знания и профессионализм послужат дальнейшему укреплению отношений между государствами.

Отмечается, что товарооборот между РК и РУ за январь-март 2018 года составил $543,1 млн, что на 46,1% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($371,8 млн). Экспорт из РК в РУ за январь-март вырос на 55,1% и составил $399,9 млн. Импорт в РК из РУ за период увеличился на 25,6% и составил $143,2 млн.

Созданы торговые дома в сфере нефтехимии и по поставкам продовольственной продукции. На территории Казахстана функционирует 1180 совместных казахстанско-узбекских предприятий.