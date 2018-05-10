В ООН порекомендовали Туркменистану покончить с цензурой, с преследованием людей и обеспечить свободу въезда и выезда

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане число подписчиков интернета превысило два с половиной миллиона. Власти страны не блокируют доступ населения к интернет-сайтам. Об этом в ООН заявил заместитель министра иностранных дел этой страны Вепа Хаджиев, сообщает на сайте международной организации.

Несмотря на эти утверждения, представители ряда делегаций, в частности, Швеции, Швейцарии и Великобритании рекомендовали Ашхабаду покончить с цензурой во Всемирной паутине. Они также посоветовали властям подписать Протокол, позволяющий правозащитникам без предупреждения посещать тюрьмы.

Заместитель министра Туркменистана Века Хаджиев выступил в отделении ООН в Женеве, где начала работу 30-я сессия Рабочей группы Совета по правам человека. Ей поручено регулярно рассматривать ситуацию с правами человека во всех странах без исключения. На нынешней сессии «под микроскопом» экспертов окажутся 14 стран, в том числе Азербайджан, Российская Федерация, Туркменистан и Узбекистан.

Первым - уже в понедельник на этой неделе - был рассмотрен доклад Туркменистана.

Представляя свой доклад, представитель Туркменистана сообщил, что его страна присоединилась к целому ряду международных договоров, сейчас рассматривается вопрос о присоединении к Римскому статуту - договору об учреждении Международного уголовного суда и к Факультативному протоколу к Конвенции против пыток, положения которого позволяют правозащитникам без предварительных условий посещать тюрьмы стран - участниц Протокола.

Заместитель министра рассказал, что его страна активно предоставляет гражданство лицам без гражданства и беженцам. В период с 2013 по 2018 год туркменские паспорта получили 4 827 человек.

По словам Вепы Хаджиева , Туркменистан расширяет доступ населения к интернету. «На сегодняшний день в нашей стране количество абонентов мобильной и фиксированной сетей интернета превысило два с половиной миллиона», - сказал представитель Туркменистана.

На этом же заседании представители целого ряда государств приветствовали достижения Туркменистана в области защиты прав человека. Вместе с тем некоторые из них, в частности делегаты Швеции, Швейцарии и Великобритании настоятельно рекомендовали Ашхабаду покончить с цензурой в интернете, не допускать преследований людей за их религиозные убеждения, предотвращать жестокое обращение с заключенными в тюрьмах и обеспечить свободу въезда и выезда из страны для всех ее граждан.

Заместитель министра Туркменистана отрицал факты преследования людей из-за их религиозных убеждений. По его словам, в 2017 -2018 годах в стране были зарегистрированы шесть религиозных организаций. Он подчеркнул, что в Туркменистане ограничения доступа к интернету касаются только сайтов, связанных с терроризмом и экстремизмом.

В рамках универсального механизма специально созданная Рабочая группа рассматривает, как то или иное государство соблюдает права человека. Она анализирует его достижения и недочеты в правозащитной сфере и выносит рекомендации на этот счет.

Периодический обзор открыл новую главу в правозащитной деятельности ООН. К концу прошлого года эту процедуру дважды прошли все 193 государства-члены Организации.

На этой - 30-й сессии - 9 мая будет обсуждаться доклад Узбекистана.