Экс-глава российского движения "Таджикские трудовые мигранты" судится из-за гражданства

CA-NEWS (TJ) - В суде района Исмоили Сомони города Душанбе во вторник начался процесс по иску Каромата Шарипова, экс-главы всероссийского движения «Таджикские трудовые мигранты», к МВД Таджикистана.

Каромат Шарипов обвиняет правоохранительное ведомство Таджикистана в том, что оно предоставило России ложную информацию о его гражданстве. Каромат Шарипов, которого в конце 2017 года выдворили из России за нарушение российского законодательства, в том числе, за незаконное получение паспорта гражданина РФ, утверждает, что никогда не был гражданином Таджикистана.

По его словам, МВД Таджикистана в октябре прошлого года на запрос российской стороны предоставило справку о том, что Каромат Шарипов является гражданином страны. «Это явная ложь. Дело в том, что при поступлении на военную службу паспорт гражданина СССР изымался, и единственным документом, удостоверяющим мою личность, служило удостоверение офицера Вооруженных сил СССР, затем - России. На удостоверении офицера ВС РФ стояла «красная печать» с формулировкой «гражданин РФ». К тому же, согласно законодательству Таджикистана, лицо, служивший в армии другого государства, не может быть поданным страны», - заявил ранее Каромат Шарипов. ​

На заседание суда района Исмоили Сомони присутствовали представители МВД и МИД Таджикистана. Гайратджон Шарипов, представитель МВД Таджикистана, заявил суду, что, согласно закону, за поданными Таджикистана сохраняется гражданство до тех пор, пока они не подадут официальное заявление о выходе из гражданства страны. Такое заявление от Каромат Шарипова не поступило, подчеркнул он.

Напомним, Каромат Шарипов был доставлен в Таджикистан 13 декабря прошлого года рейсом Москва-Куляб, на следующий день после того, как Мособлсуд отставил без изменения прежнее постановление суда первой инстанции, согласно которому он был признан виновным в незаконном получении российского гражданства.

Каромат Шарипов родился в 1963 году в Файзабадском районе Таджикистана. В 2007 году стал инициатором созыва первого съезда народов Таджикистана в России. В ходе работы съезда было принято решение о создании Общероссийского общественного движения “Таджикские трудовые мигранты”, на котором на альтернативной основе единогласно был избран председателем. А в 2016 году Верховный суд России удовлетворил административное исковое заявление Министерства юстиции РФ о ликвидации движения "Таджикские трудовые мигранты" за нарушения, выявленные в уставе и протоколах съездов.