Вице-министру энергетики РК, подозреваемому в хищении средств, продлили срок домашнего ареста

- Казахстан, происшествия
- 13:32, 10 мая 2018
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CA-NEWS (KZ) - Районный суд №2 Алматинского района Астаны продлил срок домашнего ареста вице-министру энергетики Казахстана Гани Садибекову.
По данным городского суда, домашний арест продлен до 1 июля.
Задержанные вместе с Г.Садтбековым Серикбай Жумалинов, Бекзат Кадирберлин и Жан Нурбеков содержатся под стражей. Им также продлена мера пресечения до 1 и 2 июля.
Национальное бюро по противодействию коррупции 2 марта сообщило о задержании вице-министра, который, по данным ведомства, в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак» Д.Дуанбек похитил бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. В преступной схеме также участвовал экс-руководитель департамента Минэнерго Ж.Нурбеков и представители подрядчика С.Жумалинов и Б.Кадирберлин.