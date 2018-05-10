РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Вице-министру энергетики РК, подозреваемому в хищении средств, продлили срок домашнего ареста

CA-NEWS (KZ) - Районный суд №2 Алматинского района Астаны продлил срок домашнего ареста вице-министру энергетики Казахстана Гани Садибекову.

По данным городского суда, домашний арест продлен до 1 июля.

Задержанные вместе с Г.Садтбековым Серикбай Жумалинов, Бекзат Кадирберлин и Жан Нурбеков содержатся под стражей. Им также продлена мера пресечения до 1 и 2 июля.

Национальное бюро по противодействию коррупции 2 марта сообщило о задержании вице-министра, который, по данным ведомства, в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак» Д.Дуанбек похитил бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. В преступной схеме также участвовал экс-руководитель департамента Минэнерго Ж.Нурбеков и представители подрядчика С.Жумалинов и Б.Кадирберлин.

print
  • Эмомали Рахмон поздравил таджикистанцев с Днем Победы
  • В Астане пройдет выставка бездомных животных
  • В Москве задержан банкир из Казахстана Жомарт Ертаев
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×