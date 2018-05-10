Вице-министру энергетики РК, подозреваемому в хищении средств, продлили срок домашнего ареста

CA-NEWS (KZ) - Районный суд №2 Алматинского района Астаны продлил срок домашнего ареста вице-министру энергетики Казахстана Гани Садибекову.

По данным городского суда, домашний арест продлен до 1 июля.

Задержанные вместе с Г.Садтбековым Серикбай Жумалинов, Бекзат Кадирберлин и Жан Нурбеков содержатся под стражей. Им также продлена мера пресечения до 1 и 2 июля.

Национальное бюро по противодействию коррупции 2 марта сообщило о задержании вице-министра, который, по данным ведомства, в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак» Д.Дуанбек похитил бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. В преступной схеме также участвовал экс-руководитель департамента Минэнерго Ж.Нурбеков и представители подрядчика С.Жумалинов и Б.Кадирберлин.