Команда Казахстанского национального географического общества отправилась в экспедицию к Аральскому морю

CA-NEWS (KZ) - Научно-познавательная экспедиционная команда «Казахстанского национального географического общества» QazaqGeography 10 мая отправилась к Аральскому морю.

Как сообщается на сайте премьер-министра РК, в составе экспедиции ученые-гидробиологи, картографы, историки, культурологи, археологи, экологи, биологи, журналисты и фотографы.

По результатам научных проб будут собраны данные о биоразнообразии планктонных сообществ, уровне соли, фосфора, кислотности, загрязненности воды, что позволит выявить предварительный тренд в развитии экосистемы Северного и Южного Арала. Кроме того, экспедиция преследует цели составить карту туристических маршрутов по Аральскому региону, а также собрать фото- и видеоматериалы.

Со словами напутствия к участникам экспедиции обратился председатель управляющего совета национального географического общества Канат Байгарин.

«Я с гордостью провожаю сегодняшнюю экспедицию на Арал. Это уже третья экспедиция QazaqGeography на Аральское море. Мы продолжаем исследовать возможности устойчивого развития региона, его экономический, туристический потенциал. Нельзя все время говорить о трагедии Аральского моря, надо понять перспективы развития этого региона. Люди не собираются оттуда уезжать, стараются остаться там. Поэтому наша задача – определить возможности рабочих мест для этого региона. Особенно сейчас, когда Малый Арал восстанавливается. Желаю нашим ребятам успеха. Благодарю их за преданность делу, которым они занимаются. Они энтузиасты. Не просто любители приключений, а люди, знающие и умеющие делать дело», — отметил он.

На протяжении 19 дней экспедиция в составе 20 человек на 5 внедорожниках покорит почти 7 тыс. км казахстанской и узбекистанской территории.

«Поездка пройдет по следующему маршруту: Астана – Караганда – Балхаш – Шу – Тараз – Шымкент – Ташкент – Самарканд – Бухара – Ургенч – Нукус – Муйнак – Аральское море – Бейнеу – Бозой – Аральское море – Аральск – Кызылорда – Жезказган – Караганда – Астана. В Южном и Северном Арале мы возьмем порядка десяти проб. С научной точки зрения будут исследованы соленость, кислотность, загрязненность воды и другие параметры», — прокомментировал менеджер QazaqGeography, руководитель экспедиции Нуржан Алгашов.

По словам руководителя историко-географического общества «Авалон» Виталия Шуптар, наибольший интерес в Аральском регионе для европейских и американских туристов представляет кладбище кораблей, ради которого они преодолевают большие расстояния. Вместе с тем он обеспокоен тем, что на территории Казахстана этих кораблей остается все меньше и меньше. В Узбекистане же, по его словам, принята попытка по их сохранению.

«Главный пласт истории, который интересен путешественникам по Приаралью, – это советский период. Это именно то время, когда произошла экологическая катастрофа и оставила такие, по-своему фотогеничные объекты – ржавые остовы судов. Ради них люди согласны преодолевать тысячи километров. Кладбище кораблей распиливают ради денег, но местные власти ничего против этого не предпринимают. Они не понимают, что разрушаются важнейшие туристские объекты, которые могли бы приносить деньги», — сказал историк.

Отмечается, что «Казахстанское национальное географическое общество» QazaqGeography работает в пяти направлениях: география, климат; окружающая среда, природные ресурсы; биоразнообразие; туризм, путешествия, краеведение; историко-культурное наследие, этнография. В настоящее время открыто 11 представительств в РК.