В Лос-Анджелесе украли костюм Железного человека стоимостью $320 тыс.

CA-NEWS (CA) - Костюм Железного человека, который носил актер Роберт Дауни-младший на съемках фильма «Железный человек», исчез со склада реквизита в Голливуде. Полиция начала расследование пропажи, сообщает Associated Press.

Стоимость супергеройского облачения оценивается в $325 тыс.

Предполагается, что костюм был похищен в апреле, однако об этом стало известно только во вторник, 8 мая. В полиции отметили, что в последний раз его видели на складе в феврале.

Малиново-золотистый костюм Дауни-младший носил с первого фильма о Железном человеке, вышедшем в 2008 году. С тех пор он сыграл в нем еще в десяти картинах.