Монголия заняла 23-е место в Asia Power Index

CA-NEWS (MNG) - Вчера, 9 мая австралийский исследоватеслький институт «Lowy» представил так называемый список «Индекс силы в Азии» (Asia Power Index), в котором отразил существующую и будущую картину баланса сил в регионе, сообщает Монцамэ.

Монголия в этом списке заняла 23-е место, опередив Лаос и Непал. Список «Индекс силы в Азии» лидируют США, набрав 85 очков. За ними стоят КНР (75,5 очков) и Япония (42,1 очка). Россия заняла пятое место в этом рейтинге.

Основными факторами для определения индексов силы стран являются влияния экономики, населения, средств массовых информации, культуры, военных и дипломатических отношений одной страны на другие страны.