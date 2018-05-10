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  10 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия заняла 23-е место в Asia Power Index

CA-NEWS (MNG) - Вчера, 9 мая австралийский исследоватеслький институт «Lowy» представил так называемый список «Индекс силы в Азии» (Asia Power Index), в котором отразил существующую и будущую картину баланса сил в регионе, сообщает Монцамэ.

Монголия в этом списке заняла 23-е место, опередив Лаос и Непал. Список «Индекс силы в Азии» лидируют США, набрав 85 очков. За ними стоят КНР (75,5 очков) и Япония (42,1 очка). Россия заняла пятое место в этом рейтинге.

Основными факторами для определения индексов силы стран являются влияния экономики, населения, средств массовых информации, культуры, военных и дипломатических отношений одной страны на другие страны.

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