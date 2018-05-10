В Астане и Алматы прошли митинги в поддержку граждан, преследуемых по политическим мотивам. Десятки человек задержаны

CA-NEWS (KZ) - В Астане и Алматы 10 мая прошли несанкционированные митинги в поддержку граждан, преследуемых по политическим мотивам, сообщают местные СМИ.

Десятки людей, собравшиеся на улице Космонавтов в Астане, скандировали: «Свободу политзаключенным!», «Бостандық!» («Свободу!»), «Позор».

В Алматы акция прошла на улице Панфилова у Академического театра оперы и балета имени Абая. Некоторые из участников несли плакаты с надписями «Свободу политическим заключенным» и «Прекратите пытки».

В обоих городах митингующих сотрудники полиции задерживали и заталкивали в полицейские микроавтобусы.

С призывом к гражданам выйти на мирную демонстрацию ранее обратилось движение «Демократический выбор Казахстана», организованное Мухтаром Аблязовым и запрещенное в Казахстане судом как экстремистское.

В Департаменте внутренних дел Алматы в свою очередь сообщили, что 10 мая около 11:00 у здания ГАТОБ им.Абая группа граждан попыталась провести незаконный митинг. Сотрудники прокуратуры собравшимся разъяснили права и обязанности по недопущению противоправных действий, в результате некоторые из них были доставлены в РУВД для выяснения обстоятельств.