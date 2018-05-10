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  10 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан подаст заявку на включение во всемирный реестр ЮНЕСКО природных объектов

CA-NEWS (TM) - В МИД Туркменистана состоялась встреча с директором кластерного офиса ЮНЕСКО в Тегеране Эстер Куиш-Ларош, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Делегаты отметили, что Туркменистан продолжает активную деятельность по подготовке ряда инициатив и предложений по включению во всемирный реестр ЮНЕСКО не только новых историко-культурных ценностей, но и уникальных природных объектов страны, сказано в информации.

Состоялся обмен мнениями о перспективах партнерства, в том числе в области сохранения историко-архитектурных памятников туркменского народа.

В список всемирного наследия ЮНЕСКО ранее были внесены такие уникальные историко-культурные памятники Туркменистана, как Древний Мерв, Куня-Ургенч и Древняя Ниса.

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