ЕС рассматривает Казахстан в качестве главного партнера не только в регионе, но и в этой части мира, - депутат Европарламента

CA-NEWS (KZ) - Спикер мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин 10 мая провел встречу с делегацией Европейского парламента во главе с сопредседателем Комитета парламентского сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз» Иветой Григуле.

Как сообщает пресс-служба палаты парламента, в ходе беседы Н.Нигматулин подчеркнул, что углубление и расширение партнерских отношений с ЕС – один из стратегических приоритетов внешней политики республики.

По его словам, принятие обновленной стратегии Евросоюза по сотрудничеству со странами региона откроет новые возможности для реализации совместных взаимовыгодных проектов.

В свою очередь И.Григуле отметила, что Европейский Союз всегда рассматривал и рассматривает Казахстан в качестве главного партнера не только в регионе, но и в этой части мира. Она назвала РК хорошим примером для урегулирования спорных вопросов путем переговоров, в том числе в решении сирийского вопроса, а также стабилизации ситуации в Афганистане.

По словам И.Григуле, ЕС высоко оценивает непостоянное членство Казахстана в Совете безопасности ООН, а также его роль по обеспечению безопасности не только в Азии, но во всем мире.

Участники встречи также подчеркнули необходимость развития межпарламентского диалога. Казахстанские и европейские депутаты намерены обсудить вопросы внешней политики и безопасности Казахстана и ЕС, деятельности РК в составе СБ ООН в 2017-2018 годы, восстановление мирной жизни в Афганистане и вклад Казахстана в урегулировании ситуации в Сирии. Кроме того, в повестке заседания экономические и социальные реформы, улучшение инвестиционной привлекательности, энергетическая безопасность, региональное сотрудничество, в т.ч. перспективы реализации китайской инициативы «Один пояс, один путь». По итогам заседания ожидается принятие Совместной декларации.