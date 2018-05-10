В России возник дефицит на автомобили Ravon из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Бюджетные автомобили Ravon из Узбекистана стали дефицитом в России. В дилерских центрах выбор сократился до минимума, некоторых моделей и вовсе не найти. "РГ" выяснила причины такого явления и узнала, когда ситуация с продажами машин узбекского бренда войдет в прежнее русло.

В то же время в Узбекистане, если ориентироваться на официальные прайс-листы, автомобили Chevrolet (те же Ravon) действительно дороже. Да и очередь на них для узбекских потребителей достигает 3 месяцев при условии предоплаты от 85%. И поскольку дефицит автомобилей Ravon в России налицо, корреспондент "РГ" попросил представительство компании прокомментировать эту ситуацию.

Как выяснилось, причин как минимум две. Это, действительно, пересмотр цен для российского рынка и существенное изменение бизнес-модели компании.

"Пересмотр цен связан с изменением курсов национальных валют России и Узбекистана и повышением ставок утилизационного сбора в РФ. Изменение бизнес-модели сопутствовало ребрендингу и запуску обновленной линейки моделей и продолжается вместе с развитием бренда Ravon, проектами по запуску новинок для российского рынка и расширением дилерской сети", - сообщили "РГ" в официальном ответе Ravon Motors Rus/GM Uzbekistan.

"Возобновление поставок автомобилей в Россию в полном объеме планируется до конца мая 2018 года. Также мы подтверждаем наши предшествующие заявления о планах и видении компании и по-прежнему готовим для России новые и обновленные модели, а также пакеты сопутствующих услуг. Как и было заявлено ранее, Ravon станет участником Московского международного автосалона 2018 года", - заверили в компании.

А вот информацию о возможном росте цен на 200 тысяч рублей в Ravon категорически опровергли.

"Мы ориентированы на массовый сегмент автомобильного рынка, в котором цена является одним из ключевых критериев выбора. Ravon учитывает интересы своих клиентов и старается как можно дольше удерживать цены на одном уровне. В частности, в отличие от многих других автопроизводителей, мы не придерживаемся практики обязательного ежегодного повышения цен в начале каждого года. Недавнее повышение цен на линейку автомобилей Ravon обусловлено уже упомянутым выше повышением ставок утилизационного сбора, а также проведением масштабной модернизации производственных линий на предприятии GM Uzbekistan для запуска новых моделей и сопутствующим ростом капитальных расходов", - заявили в компании.

Нечто подобное происходило с Ravon и на самом старте работы узбекской компании в России. С марта 2016 года потребители начали делать предзаказы на широко разрекламированные в СМИ хэтчбеки R2 - перелицованные Chevrolet Spark - и вносить за них предоплату. Однако машины до России добрались только в конце мая, когда ряд покупателей уже начал требовать возврата внесенных сумм и расторжения договоров. Впрочем, с тех пор продажи Ravon проходили без каких-либо громких скандалов, и компании удалось закрепиться на российском рынке, нарастив долю с 0,1 до 0,9%.

В настоящий момент в линейке бренда представлены три модели седанов - Nexia, R4 и Gentra, а также хэтчбек R2. В августе компания планировала представить обновленный седан R4 и новый кроссовер, о котором пока ничего не известно. Возможно, это будет перелицованный вариант Chevrolet Tracker или Captiva.