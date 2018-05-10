Бразилия планирует открыть в Душанбе генконсульство

CA-NEWS (TJ) - Бразильские дипломаты проводят работу по открытию генерального консульства своей страны в столице Таджикистана.

Посол Бразилии в Таджикистане (с резиденцией в Исламабаде) Клаудио Линс попросил его поддержать в этом вопросе главу Торгово-промышленной палаты РТ Шарифа Саида. Встреча сторон прошла 8 мая в Душанбе, сообщает пресс-служба ТПП РТ.

Необходимость открытия такого представительства в Душанбе бразильский посол объяснил налаживанием сотрудничества между предпринимателями двух стран, что и являлось основным предметом обсуждения на встрече.

«Стороны выразили обоюдную заинтересованность в задействовании имеющегося потенциала для развития двустороннего товарооборота и дальнейшего развития связей, путем организации взаимных презентаций, конференций, выставок, ярмарок, бизнес форумов, и т.д.», - говорится в сообщении ТПП.

Шариф Саид выразил готовность оказать всяческое содействие в организации в Таджикистане торгово-экономических миссий по двустороннему партнерству и пригласил бизнес круги Бразилии участвовать на предстоящей Международной универсальной выставке «Таджикистан-2018», проведение которой запланировано в августе 2018 года в городе Душанбе.

В этот же день посол Бразилии встретился с таджикскими деловыми кругами.

По данным агентства по статистике, таджикско-бразильский товарооборот в прошлом году составил всего около 5 миллионов долларов, что на 27% ниже показателя 2016 года.

Структура товарооборота между двумя странами полностью состоит из импорта бразильских товаров Таджикистаном.