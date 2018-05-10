В Петербурге продавец «Пятерочки» из Узбекистана отдавала продукты бесплатно

CA-NEWS (UZ) - Полиция Петербурга проводит проверку по факту обращения руководства магазина «Пятерочка» на Будапештской улице. По версии заявителей, кассир, гражданка Узбекистана, отдавала продукты бесплатно своим родственникам.

Как сообщили "Невские новости", прибывшая на место участковая установила личность подозреваемой. Уроженка Узбекистана, зарегистрированная в крымской Евпатории, 42-летняя Зера Б. написала явку с повинной.

В объяснении она указала на то, что никаких родственников не было. Работая в магазине с января этого года в должности кассира, она последние две недели апреля неоднократно отдавала продукты покупателям, не проводя товар через кассу. Женщина объяснила свой поступок жалостью к тем, у кого не было денег на покупки. По ее словам, в основном это были пожилые люди.

Также подозреваемая в совершении преступления призналась в том, что бесплатно выдала себе несколько товаров. Речь идет о куре, печенье, колбасах, сыре, фарше, краске для волос, туалетной бумаге и стиральном порошке.

Магазин проводит инвентаризацию, чтобы определить точный список и общую стоимость материального ущерба, которую нанесла кассир.