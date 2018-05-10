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  10 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Число погибших в результате прорыва дамбы в Кении возросло до 27 человек

CA-NEWS (CA) - Число погибших в результате прорыва дамбы в Кении возросло до 27 человек, сообщил местной радиостанции Capital FM глава департамента расследования уголовных дел долины Рифт Гидеон Кибунджа. Ранее сообщалось о 20 погибших и 39 пострадавших.

"К настоящему моменту мы обнаружили 27 тел, поисково-спасательная операция продолжается", — заявил Кибунджа.

Прорыв дамбы "Пател" в районе Субукиа произошел в ночь на четверг. В результате инцидента ряд густонаселенных деревень были затоплены. Ранее сообщалось, что в общей сложности в результате прорыва дамбы, подтопления и разрушений пострадали не менее 2,5 тысячи человек. По словам представителей местных властей, в районе прорыва дамбы идет эвакуация, сообщает РИА Новости.

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