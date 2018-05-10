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  10 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане за каждым ветераном закрепили медработника

CA-NEWS (KZ) - Акимат Астаны закрепил за каждым ветераном Великой Отечественной войны руководителей медицинских учреждений города.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, медицинские работники будут посещать ветеранов на регулярной основе и обеспечивать полное врачебное сопровождение.

«Ветераны Великой Отечественной войны – это люди преклонного возраста, долгожители, которых с каждым годом становится все меньше, и наша главная задача – приложить все усилия для обеспечения достойного уровня жизни тех, кто отдал свои силы и здоровье во благо страны. В тяжелой борьбе они отстояли свободу нашей Родины, будущее поколений, мирное небо над головой и заслуживают бережного, чуткого и внимательного отношения. Заботе об их самочувствии и состоянии здоровья уделяется особое внимание. С этого года для оказания медицинской помощи нашим ветеранам акиматом Астаны было принято решение о персональном закреплении за каждым ветераном ВОВ руководителей медицинских учреждений города, которые на регулярной основе будут посещать их и обеспечивать полное медицинское сопровождение», – сообщили в управлении общественного здравоохранения Астаны.

На сегодняшний день в столице проживают 93 участника войны.

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