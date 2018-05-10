Концерт в абсолютной темноте пройдет в Астане

CA-NEWS (KZ) - В Камерном зале театра «Астана Опера» 16 мая будет презентован благотворительный проект «Музыка в темноте».

Как сообщает пресс-служба акимата столицы, артисты представят музыкально-поэтическую программу, которая пройдет в абсолютной темноте. Зрители станут участниками эксперимента, чтобы по-новому раскрыть для себя мир музыки и поэзии.

В программе прозвучат вокальные и инструментальные произведения композиторов-классиков и композиции современных авторов. В ней примут участие солисты оперы и артисты оркестра «Астана Опера». В проекте также выступят профессиональные незрячие музыканты. В концерте прозвучат стихи.

«Цель проекта – привлечение внимания к проблемам молодежи с ограниченными возможностями. Концерты в темноте меняют привычное восприятие музыки, окружающего мира, знакомых людей и себя самого. Темнота активизирует работу фантазии и воображения. Вы начинаете не просто слышать, но и «видеть» музыку», - отмечают в театре.

Начало концерта в 19:00.