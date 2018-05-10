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  10 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане впервые пройдет Фестиваль футбола, волейбола и баскетбола

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане впервые пройдет фестиваль игровых видов спорта – футбола, волейбола и баскетбола, сообщает пресс-центр Комитета по делам молодежи и спорта РТ.

По ее данным, фестиваль по трем указанным видам спорта пройдет во всех городах и районах республики.

Инициатором спортивного мероприятия выступает Комитет по делам молодежи и спорта под патронажем президента Федерации футбола Таджикистана Рустама Эмомали.

В рамках Фестиваля 12 мая во всех городах и районах страны пройдут спортивные состязания, турниры с участием спортсменов и любителей спорта, сообщает Авеста.

Открытие фестиваля в Душанбе состоится 12 мая в 8:00 на спортивных площадках столичного центрального стадиона.

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