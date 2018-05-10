Гражданин Узбекистана угнал 8 машин из Алматы. Его интересовали только «ВАЗ» и «Лада»

- Казахстан, происшествия
- 16:40, 10 мая 2018
- Просмотров: 211
CA-NEWS (KZ) - Гражданин Узбекистана руководил процессом угона машин из Алматы.
Как сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел города, сотрудники Управления криминальной полиции по подозрению в совершении неправомерного завладения чужими транспортными средствами задержали двух мужчин: 34-летнего гражданина Узбекистана и его 32-летнего подельника, жителя Алматы.
Отмечается, что «криминальный дуэт» интересовали только машины марок «ВАЗ» и «Лада». Уже доказана их причастность к 8 фактам угона. 6 из 8 угнанных машин изъяты, 4 из них были обнаружены в городе Шымкент Южно-Казахстанской области, одна – на территории Алматинской области, следы еще одного похищенного автомобиля привели полицейских в Астану.
В настоящее время личности подозреваемых проверяются на причастность к другим преступлениям. Расследование продолжается.