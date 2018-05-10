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  10 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Украинская делегация посетит Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - По инициативе посольства Узбекистана в Киеве в период с 16 по 19 мая организуется визит в республику делегаций Сумской, Львовской и Херсонской областей Украины, сообщает ИА "Жахон".

Возглавляемые главами областных администраций делегации в разрезе административно-территориальных образований (Львовская – запад, Херсонская – юг, Сумская – северо-восток) представляют весь политико-экономический, этнокультурный ресурс Украины, укрепление связей, с которыми позволит преумножить потенциал двустороннего сотрудничества между нашими странами.

В рамках визита планируется участие делегаций в работе XXII Международной выставки и конференции «Нефть и газ Узбекистана» и XIII Международной выставки «Энергетика, энергосбережение, альтернативные источники энергии, электротехническое оборудование, информационно-измерительная техника, кабели».

Кроме того, предусмотрена встреча глав областей с заместителем Премьер-министра Узбекистана и обширная программа в областях-партнерах с проведением бизнес-форумов «Перспективы регионального сотрудничества», а также посещением производственных предприятий.

Между хокимиятом Самаркандской области и Львовской областной госадминистрацией предполагается подписание двустороннего Меморандума о межрегиональном сотрудничестве.

Более того, в соответствии с программой «Бизнес+Туризм» посольства Узбекистана в Украине представители трех регионов этой страны ознакомятся с достопримечательностями Ташкента, Самарканда, Джизака, Карши и Бухары.

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