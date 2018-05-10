Узбекистан и Бельгия провели политические консультации в Брюсселе

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 9 мая, в Брюсселе состоялся шестой раунд межмидовских политических консультаций между Узбекистаном и Бельгией, сообщила пресс-служба МИДа.



Делегации возглавляли заместитель Министра иностранных дел Узбекистана Абдужабар Абдувахитов и Генеральный директор по двусторонним вопросам Министерства иностранных дел Королевства Бельгия Аник Ван Калстер.

Состоялся обмен мнениями по всей повестке дня двусторонних отношений, а также по международной и региональной проблематике.

Стороны высказались за расширение межпарламентских контактов, содействие в установлении прямых контактов между государственными и общественными организациями, экономическими бизнес-структурами двух стран.

В ходе рассмотрения перспектив укрепления связей в политической сфере отдельное внимание было уделено предстоящим контактам на высшем и высоком уровнях.

Узбекская делегация сообщила о поддержке кандидатуры Бельгии в непостоянные члены Совета безопасности ООН на период 2019-2020 годы.

В этот же день делегация приняла участие в семинаре на тему «Центральная Азия и Евросоюз через призму международных инициатив Узбекистана» в Королевском институте международных отношений Эгмонт.

Накануне делегация провела переговоры в Сенате Бельгии с председателем Комитета по трансграничному сотрудничеству П.Ван Ден Дрише. Кроме того, делегация посетила компанию «Victor Buyck Steel Constructions», которая организовала презентацию проекта строительства 23 пешеходных мостов в г.Ташкенте.

В ходе специального мероприятия в Посольстве Республики Узбекистан в Бельгии состоялась презентация торгово-экономического, инвестиционного и туристического потенциала Узбекистана. При участии ряда туристических компаний организован форум по туризму в Пресс-клубе Брюсселя. В ходе состоявшихся презентаций и обмена мнениями участники: представители местных и узбекских туркомпаний, СМИ и деловых кругов Брюсселя обменялись мнениями по вопросам увеличения туристического потока в Узбекистан.