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  10 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы ликвидированы свыше 60 точек наркосбыта

CA-NEWS (KZ) - В Алматы ликвидированы свыше 60 точек наркосбыта.

Как сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел города, одну из крупных спецопераций оперативники провели в марте, в результате чего у женщины-сбытчицы было изъято свыше 1,2 кг героина. А спустя несколько дней полицейские задержали гражданина Т., у которого в ходе обыска его автомашины были обнаружены и изъяты более 45 кг наркотических средств, в частности 9 кг 260 граммов гашиша и 35 кг 842 граммов марихуаны.

«С начала года сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом выявили 66 фактов сбыта, 9 фактов хранения наркотических средств в особо крупном размере, 1 факт содержания наркопритона, 4 факта нарушений правил хранения наркотических лекарственных средств и 78 наркопроступков, 4 факта нарушения правил обращения с наркотическими средствами. Изъято из незаконного оборота около 60 кг различных наркотических средств, в том числе «героин» - 3,5 кг, «марихуана» - 39,5 кг, «гашиш» - 13 кг», - рассказал начальник управления Талгат Беркинбаев.

Отмечается, что с участием представителей акимата, прокуратуры города и сотрудников местной полицейской службы в целях выявления фактов распространения и употребления наркотиков и психотропных веществ в увеселительных заведениях, ночных и компьютерных клубах проведено 53 рейдовых мероприятия с разъяснением норм законодательства.

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