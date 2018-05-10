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  10 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В объектив фотоловушки в Узбекистане попал экзотический бархатный кот (видео)

CA-NEWS (UZ) - Зоологам, установившим фотоловушки в пустыне в Узбекистане, удалось запечатлеть экзотического бархатного кота. Об этом сообщается на сайте программы "Инициативы по пустыням Центральной Азии" (CADI).

Зоологам удалось запечатлеть на фото экзотического бархатного кота. Фотоловушки были установлены в пустыне, южнее гор Кульджуктау, в Узбекистане.

Отмечается, что животное занималось своими будничными делами: кот прятался в норе от ветра, чистил себя и гулял по окрестностям.

По данным ученых, зоологам, за последние десять лет, всего несколько раз удалось встретиться с бархатным котом в Узбекистане, поскольку животное ведет очень скрытный образ жизни.

Барханный кот обитает в пустыне. Это самый маленький представитель семейства кошачьих на планете. В основном он обитает в Северной Африке, на Аравийском полуострове и в Центральной Азии. Кот ведет ночной образ жизни, питается мелкими грызунами и ящерицами.

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