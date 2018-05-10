Президент Беларуси посетит Таджикистан с официальным визитом в середине мая
- Таджикистан, политика
- 17:31, 10 мая 2018
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CA-NEWS (TJ) - Таджикистан с официальным визитом посетит президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, сообщает министерство иностранных дел РТ.
По данным департамента информации таджикского внешнеполитического ведомства визит Александра Лукашенко состоится 14-16 мая.
МИД сообщает о проведении в городе Душанбе Международного форума «Волонтеры в деле сохранения культурного наследия».
Для участия в данном форуме 14-20 мая текущего года столицу Таджикистана посетит делегация стран СНГ.