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  10 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Беларуси посетит Таджикистан с официальным визитом в середине мая

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан с официальным визитом посетит президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, сообщает министерство иностранных дел РТ.

По данным департамента информации таджикского внешнеполитического ведомства визит Александра Лукашенко состоится 14-16 мая.

МИД сообщает о проведении в городе Душанбе Международного форума «Волонтеры в деле сохранения культурного наследия».

Для участия в данном форуме 14-20 мая текущего года столицу Таджикистана посетит делегация стран СНГ.

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