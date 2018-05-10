Чемпионом Европы по бразильскому джиу-джитсу стал замруководителя департамента юстиции Астаны

CA-NEWS (KZ) - В Барселоне 5-6 мая состоялся Чемпионат Европы среди мастеров по бразильскому джиу-джитсу.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, Казахстан представлял заместитель руководителя департамента юстиции города Астана Махат Адиль. Он воспитанник всемирной академии Alliance, обладатель синего пояса.

Спортсмен из РК соревновался в категории до 94 кг. В финале одержал победу над испанцем болевым приемом на руку. Также Махат Адиль выступал в абсолютной категории, где нет разделений на весовые категории. Пройдя 3 круга и в финале одолев румынца досрочно, он завоевал титул чемпиона Европы в абсолютной весовой категории.

Данный турнир является ежегодным и входит в тройку престижных чемпионатов среди мастеров. В этом году он проходил под эгидой International Brazilian Jiu Jitsu Federation (IBJJF).