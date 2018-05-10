Тело Бозора Собира привезут из США на родину 14 мая

CA-NEWS (TJ) - Гроб с телом Народного поэта Таджикистана Бозора Собира, который скончался в США после продолжительной болезни, привезут на родину 14 мая, сообщает Радио Озоди со ссылкой на источник в правительстве Таджикистана.

Известный поэт будет похоронен на кладбище в Лучобе. Распоряжение об этом ранее подписал мэр Душанбе Рустами Эмомали. Столичный градоначальник возложил ответственность за проведение похорон поэта на своего заместителя Т. Рахимзода и директора госучреждения «Управление кладбищ» Р. Маджидова.

Джамолиддин Сафаров, сотрудник кладбища Лучоб, сообщил нам, что решение о надгробном памятнике будет принято после похорон. По его словам, Бозора Собира похоронят рядом с другими известными таджикскими поэтами – Лоиком Шерали и Гаффором Мирзо.

На кладбище в Лучобе покоится здесь почти весь цвет таджикской интеллигенции. Там находится мавзолей Героя Таджикистана Мирзо Турсунзаде. Осенью прошлого года из парка имени Айни на кладбище в Лучоб были перенесены могилы руководителя Таджикистана в 60-70 годах Джаббора Расулова, академика, автора книги "Таджики" Бободжона Гафурова, знаменитого таджикского писателя Боки Рахимзаде, академика Мухаммада Осими, сына основателя современной таджикской литературы Садриддина Айни, академика Камолиддина Айни, известного искусствоведа Таджикистана Мукаддимы Ашрафи. На лучобском кладбище покоятся знаменитая балерина Малика Сабирова, литераторы Лоик Шерали, Джалол Икрами, Фазлидин Мухаммадиев, артисты Тухфа Фазылова, Гафур Валамат-Заде и многие другие.

Известный таджикский поэт Бозор Собир скончался ранним утром 1 мая в одной из клиник Сиэтла (США). Поэт страдал сердечно-сосудистым заболеванием и последний месяц находился на госпитализации. У него также были проблемы с легкими и дыхательными путями.

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон выразил искренние соболезнования родным и близким покойного. В телеграмме соболезнования, в частности, говорится: «Бозор Собир был из плеяды поэтов, которые неустанно воспевали в своем творчестве любовь к родине и чувство национального самосознания».

Президент Таджикистана дал поручение МИД РТ, посольству Таджикистана в США и постоянному представителю РТ в ООН доставить тело поэта на родину.

Бозор Собир был госпитализирован в клинику Сиэтла в начале апреля этого года. Эмомали Рахмон взял под личный контроль процесс лечения поэта.

Бозору Собиру было 79 лет, он родился в селе Суфиён Файзабадского района и вырос в интернате в Гиссаре. В 1962 году закончил филологический факультет Таджикского государственного университета. В 1970-80 годы Бозор Собир был одним из самых популярных поэтов в стране. В конце 1980-х присоединился к Демократической партии Таджикистана. В 1990 поэт был избран депутатом Верховного совета Таджикистана от избирательного округа Файзабад, и до сих пор является чуть ли не единственным народным избранником, который по собственной воле покинул парламент.

Весной 1993 году Бозора Собира заключили в тюрьму - его арестовали в аэропорту города Душанбе и обвинили в публичных антиправительственных призывах, взятии в заложники депутатов ВС, разжигании межнациональной и межрегиональной розни.В конце года при содействии правозащитных организаций вышел на свободу. Отправился в Москву, а оттуда в США.

Накануне президентских выборов 2013 года Бозор Собир вернулся на родину после долгих лет отсутствия и был принят президентом Эмомали Рахмоном. Тогда таджикские власти заявили, что возвращение известного поэта не имеет отношения к предстоящим президентским выборам. Вскоре Бозор Собир призвал таджикскую интеллигенцию объединиться вокруг лидера страны. Он также выступил за запрет деятельности Партии исламского возрождения Таджикистана.

Бозор Собир - Народный поэт Таджикистана, лауреат Государственной премии имени Абуабдулло Рудаки. В сентябре 2013 года указом Эмомали Рахмона был награжден орденом «Звезда президента».