Инфляция в Таджикистане за апрель составила 0,5%, – Нацбанк

CA-NEWS (TJ) - Инфляция в апреле месяце в Таджикистане составила 0,5%, сообщает Национальный банк Таджикистана.

Инфляция в основном, возникла под влиянием сезонных факторов. За этот период зарегистрировано повышение цен на сжиженный газ, говядину, яблоки, морковь, яйца, капусту, лимон, грушу. Однако в апреле зафиксировано снижение тарифов платных услуг населению – на 0,1%.

В регуляторе отмечают, что с начала года цены и тарифы платных услуг снизились на 0,2%.

Годовой уровень инфляции (за последние 12 месяцев) на конец апреля составил 1,9%, что на 0,6% ниже показателя на конец марта нынешнего года.

Отметим, что на потребительском рынке Таджикистана в течение февраля и марта этого года была зафиксирована дефляция.

По итогам 2017 года инфляция в республике составила 6,7%. В нынешнем году планируется удерживать инфляцию на уровне 7%.