РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Инфляция в Таджикистане за апрель составила 0,5%, – Нацбанк

CA-NEWS (TJ) - Инфляция в апреле месяце в Таджикистане составила 0,5%, сообщает Национальный банк Таджикистана.

Инфляция в основном, возникла под влиянием сезонных факторов. За этот период зарегистрировано повышение цен на сжиженный газ, говядину, яблоки, морковь, яйца, капусту, лимон, грушу. Однако в апреле зафиксировано снижение тарифов платных услуг населению – на 0,1%.

В регуляторе отмечают, что с начала года цены и тарифы платных услуг снизились на 0,2%.

Годовой уровень инфляции (за последние 12 месяцев) на конец апреля составил 1,9%, что на 0,6% ниже показателя на конец марта нынешнего года.

Отметим, что на потребительском рынке Таджикистана в течение февраля и марта этого года была зафиксирована дефляция.

По итогам 2017 года инфляция в республике составила 6,7%. В нынешнем году планируется удерживать инфляцию на уровне 7%.

print
  • Н.Назарбаев возложил цветы к Мемориалу Славы в Алматы
  • Фото - Около 20 тыс. человек приняли участие в шествии «Бессмертный полк» в Астане
  • Эмомали Рахмон поздравил таджикистанцев с Днем Победы
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×