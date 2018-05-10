Инфляция в Таджикистане за апрель составила 0,5%, – Нацбанк

- Таджикистан, экономика
- 18:04, 10 мая 2018
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CA-NEWS (TJ) - Инфляция в апреле месяце в Таджикистане составила 0,5%, сообщает Национальный банк Таджикистана.
Инфляция в основном, возникла под влиянием сезонных факторов. За этот период зарегистрировано повышение цен на сжиженный газ, говядину, яблоки, морковь, яйца, капусту, лимон, грушу. Однако в апреле зафиксировано снижение тарифов платных услуг населению – на 0,1%.
В регуляторе отмечают, что с начала года цены и тарифы платных услуг снизились на 0,2%.
Годовой уровень инфляции (за последние 12 месяцев) на конец апреля составил 1,9%, что на 0,6% ниже показателя на конец марта нынешнего года.
Отметим, что на потребительском рынке Таджикистана в течение февраля и марта этого года была зафиксирована дефляция.
По итогам 2017 года инфляция в республике составила 6,7%. В нынешнем году планируется удерживать инфляцию на уровне 7%.