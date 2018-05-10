В Китае старикам выдали желтые браслеты со штрих-кодом, которые помогут не потеряться на улицах

CA-NEWS (CA) - Китайский фонд благосостояния населения в среду, 9 мая в городском округе Хэнъян провинции Хунань (Центральный Китай) провел акцию «Желтый браслет заботы», в рамках которой престарелым людям было роздано свыше 300 бесплатных желтых браслетов, сообщает Синьхуа.

Пожилые люди в возрасте старше 70 лет или страдающие болезнью Альцгеймера будут носить эти браслеты с двухмерным штрих-кодом на запястье.

Прохожие, просканировав штрих-код, смогут получить информацию о стариках и помочь им в случае необходимости связаться с родственниками.