В Китае старикам выдали желтые браслеты со штрих-кодом, которые помогут не потеряться на улицах
- Азия и мир, общество
- 18:09, 10 мая 2018
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CA-NEWS (CA) - Китайский фонд благосостояния населения в среду, 9 мая в городском округе Хэнъян провинции Хунань (Центральный Китай) провел акцию «Желтый браслет заботы», в рамках которой престарелым людям было роздано свыше 300 бесплатных желтых браслетов, сообщает Синьхуа.
Пожилые люди в возрасте старше 70 лет или страдающие болезнью Альцгеймера будут носить эти браслеты с двухмерным штрих-кодом на запястье.
Прохожие, просканировав штрих-код, смогут получить информацию о стариках и помочь им в случае необходимости связаться с родственниками.