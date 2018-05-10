В Китае выпустили первый трамвай, который будет эксплуатироваться на самой большой высоте в мире

CA-NEWS (CA) - Компания CRRC Qingdao Sifang Co. в среду, 9 мая успешно выпустила свой первый современный трамвай Delingha, который оснащен смешанными технологиями аккумирования энергии на основе суперконденсатора и литий-титанатного аккумулятора, сообщает Синьхуа.

Ожидается, что ТС будет введено в эксплуатацию уже в этом году и станет первым современным трамваем, который будет использоваться в условиях Тибетского нагорья, а также трамваем, который будет эксплуатироваться на самой большой высоте в мире.

В обычных обстоятельствах трамвай работает на суперконденсаторе, при нехватке энергии поключаются литий-титанатные батареи.

Трамвай разработан с использованием морозостойких материалов, что позволяет эксплуатировать его в условиях низких температур.

Delingha - отсылка к одноименному городскому уезду Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа провинции Цинхай (Северо-Западный Китай), который расположен на высоте почти 3000 метров над уровнем моря на Тибетском нагорье.