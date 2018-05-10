Международный арбитраж присудил первые компенсации за присоединение Крыма к России

CA-NEWS (CA) - Международный арбитраж вынес первое, прецедентное решение по существу в пользу украинских компаний, лишившихся своих активов в Крыму в результате присоединения полуострова к России в 2014 году, сообщает РБК.

«Состав арбитража вынес единогласное решение (Award on the Merits), касающееся вопросов ответственности и убытков», - объявила 9 мая Постоянная палата Третейского суда в Гааге (ППТС), которая администрирует этот и аналогичные споры.

Речь идет о принятии решения по иску ООО «Эверест Истейт» и 17 других украинских структур, а также одного физлица - бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета, обвинявших Россию в экспроприации их активов на территории Крыма.

ППТС по правилам конфиденциальности не раскрывает суть решения, но авторитетные юридические издания Global Arbitration Review и Law360 сообщили, что арбитраж присудил группе истцов компенсацию на общую сумму $159 млн. Об этом же официально сообщил украинский медиахолдинг «1+1 медиа», в который входила крымская телерадиокомпания «Жиса» - один из истцов. «Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна выплатить компенсацию ряду украинских инвесторов за аннексию Крыма. В этом деле речь идет о сумме $159 млн. Суд постановил, что Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов начиная с 21 марта 2014 года», - цитирует сообщение холдинга украинский портал LB.ua.

По данным агентства УНИАН, сумма компенсации складывается из $130 млн оценочных убытков плюс проценты в размере примерно $20 млн, арбитраж также обязал Россию компенсировать расходы истцов на юристов и издержки на участие в судебном процессе.

По данным УНИАН, заявители требовали выплатить им около $220 млн. Источник, близкий к истцам, сообщал РБК в апреле 2017 года, что сумма требований составляет $231 млн. Таким образом, арбитры, по всей видимости, удовлетворили их требования лишь частично.

Часть компаний, инициировавших это разбирательство в июне 2015 года, связана с украинским олигархом Игорем Коломойским, против которого в России возбуждено уголовное дело. Коломойский является конечным бенефициаром «1+1 медиа», в группу которого входила ТРК «Жиса». Заглавный истец - «Эверест Истейт» (застройщик комплекса апартаментов «Наутилус» в Гурзуфе и гостиничного комплекса «Крымский дворик» в Ялте) был связан с Приватбанком, которым ранее владел Коломойский, сообщала Генпрокуратура Украины. Также среди истцов - компании «Дайрис» и «Дилайн ЛТД», которые владели землей в Алуште и пляжем в Форосе; конечными бенефициарами этих компаний являются Коломойский и Геннадий Боголюбов, следует из украинского реестра юрлиц. Еще один истец - ООО «Санаторий «Энергетик» (одноименный пансионат в Ялте) - принадлежал Коломойскому, по данным украинских СМИ.