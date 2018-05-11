На севере Туркменистана могут открыть школу с узбекским языком обучения

CA-NEWS (UZ) - В Дашогузском велаяте проводится подсчёт детей дошкольного и школьного возрастов для определения потенциальных учеников для возможной новой школы с узбекским языком обучения.

Как сообщают источники Азатлыка в этом велаяте, в частности, наблюдается активность по регистрации детей в узбекских и казахских семьях. По их данным, эти мероприятия проводятся в течение последних двух недель.

«После недавнего официального визита [президента Туркменистана] в Узбекистан многие думают и надеются, что перепись проводится с целью создания в велаяте узбекских школ. В этом регионе школы с узбекским языком обучения были закрыты во времена Ниязова», - сообщил наш корреспондент. По его словам, в некоторых регионах Дашогуза граждане узбекской национальности по численности составляет большинство: «Есть этрапы, где большинство населения узбеки».

Источник Азатлыка, хорошо знакомый с происходящими на территории Дашогузского велаята событиями, рассказывая о мероприятиях по переписи детей, отметил, что «это нельзя назвать переписью населения в полном смысле этого слова, так как производится подсчёт только дошкольников и школьников, а также записывается их национальность».

Наш собеседник рассказал, что «есть разговоры о возможном открытии в центре Дашогузского велаята школы с узбекским языком обучения и посредством этой переписи хотят определить потенциальных учащихся для этой школы. Мол в эту школу будут принимать только детей из узбекских семей, у кого родители и предки в трёх поколениях не были привлечены к уголовной ответственности». По его словам, уже сейчас семьи с достатком начали предлагать взятки для того, чтобы устроить своих детей в эту школу.